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Авто

Скоро начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Скоро начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта

Информационный Центр Правительства Москвы 18 января 2017г., 14:51

К строительству южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе планируется приступить в 2017 году.

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Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

«Новая магистраль длиной 11,5 км будет иметь шесть полос для движения в обе стороны. Она пройдет по территории промзоны «Очаково», далее - вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово», - сказал Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что на трассе возведут восемь путепроводов, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре моста через реку Сетунь. Проектом предусмотрено четыре подземных перехода, установка шумозащитных экранов и обустройство велодорожек.

Марат Хуснуллин напомнил, что к строительству этой трассы планировалось привлечь инвесторов, но впоследствии было решено возводить ее за счет городского бюджета.

«Проезд по новой дороге станет бесплатным», - подчеркнул глава Стройкомплекса.

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