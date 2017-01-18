Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

«Новая магистраль длиной 11,5 км будет иметь шесть полос для движения в обе стороны. Она пройдет по территории промзоны «Очаково», далее - вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово», - сказал Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что на трассе возведут восемь путепроводов, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре моста через реку Сетунь. Проектом предусмотрено четыре подземных перехода, установка шумозащитных экранов и обустройство велодорожек.

Марат Хуснуллин напомнил, что к строительству этой трассы планировалось привлечь инвесторов, но впоследствии было решено возводить ее за счет городского бюджета.



«Проезд по новой дороге станет бесплатным», - подчеркнул глава Стройкомплекса.

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