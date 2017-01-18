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Здесь интересно

Популярная румынская певица Стан показала дерзкий клип «9 Lives»

Популярная румынская певица Стан показала дерзкий клип «9 Lives»

Apelzin.ru 18 января 2017г., 15:01

На «YouTube» состоялась премьера нового видеоклипа румынской певицы Александры Стан на трек «9 Lives».

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Упор в ролике сделан на сексуальность певицы, которая кстати теперь является брюнеткой. В клипе снялся исполнитель Jahmmi, совместно с которым записан трек.

Песня «9 Lives» вошла в третий студийный диск Стан «Alesta», релиз которого состоялся 9 марта прошлого года.

Ранее, в поддержку пластинки было выпущено пять синглов, наиболее ярким из которых стал «Balans», записанный при участии Мохомби.


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Москва-Инфо

   