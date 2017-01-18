Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о том, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать присоединение Крыма к России.

По словам Пескова, вопрос о статусе регионов РФ, в том числе Крыма, не является дискуссионным для Москвы. «Этот вопрос является абсолютно недискуссионным, и неоспоримым для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь отметил, что для решения украинского конфликта, надо чтобы Киев сам не отказывался от поддержки регионов Донбасса.

«Здесь нужно в первую очередь, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик. Потому что абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий, инфраструктурного обеспечения — это свидетельствует о том, что скорее Киев сам отказывается от Донбасса, и в этом как раз очень серьезная проблема», — сказал Песков.

Ранее Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно лишь при «временном отказе от Крыма». «Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — сказала депутат.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов