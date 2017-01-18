Готовим вкусно
Блюда для детей: закуска «Цыпленок Цып»
Сейчас стало модно баловать ребенка, чтобы ему было интересно и весело кушать. При этом мамы рады украсить блюдо фигурками из варёных яиц и овощей, ведь из них можно сделать практически что угодно."
Ингредиенты:
морковь вареная - 1штука
мякоть вареной курицы - 200граммов
масло сливочное - 60граммов
майонез - 2ст. ложки
яйца вареные - 3штуки
перец сладкий красный - 1/2штуки
маслины без косточек - 1штука
мускатный орех молотый - 1щепотка
чеснок - 1зубчик
соль - по вкусу
Способ приготовления:
Мякоть курицы и морковь пропустить 2 раза через мясорубку, взбейте с маслом и майонезом, посолите, заправьте мускатным орехом или измельченным чесноком.
Яйца разрежьте поперек пополам, выньте желтки. Снизу яичные белки подрежьте для устойчивости.
Из куриной массы сформуйте валики, поместите их в белки и посыпьте тертыми яичными желтками.
«Гребешки» и «клювики» цыплятам вырежьте из перца, «глаза» сделайте из бутонов гвоздики или кусочков маслины.
При подаче выложите закуску на блюдо и оформите по желанию.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.