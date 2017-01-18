Готовим вкусно

Ингредиенты:

морковь вареная - 1штука

мякоть вареной курицы - 200граммов

масло сливочное - 60граммов

майонез - 2ст. ложки

яйца вареные - 3штуки

перец сладкий красный - 1/2штуки

маслины без косточек - 1штука

мускатный орех молотый - 1щепотка

чеснок - 1зубчик

соль - по вкусу

Способ приготовления:



Мякоть курицы и морковь пропустить 2 раза через мясорубку, взбейте с маслом и майонезом, посолите, заправьте мускатным орехом или измельченным чесноком.

Яйца разрежьте поперек пополам, выньте желтки. Снизу яичные белки подрежьте для устойчивости.

Из куриной массы сформуйте валики, поместите их в белки и посыпьте тертыми яичными желтками.

«Гребешки» и «клювики» цыплятам вырежьте из перца, «глаза» сделайте из бутонов гвоздики или кусочков маслины.

При подаче выложите закуску на блюдо и оформите по желанию.

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