Воспитание детей, экологическая безопасность и миграция населения - эти темы обсуждаются по всему миру. Тем не менее многие продолжают пытаться решить эти проблемы. Если не сейчас, то когда-нибудь в будущем возможно это получится.

Поэтому вновь Россия возвращается к теме о гарантиях соблюдения прав наших детей.

Cегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь поставила вопрос о необходимости вести непрерывный диалог между РФ и США по «закону Димы Яковлева». Она отметила готовность российской стороны вести активный диалог по этому вопросу.

«Мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону, если США дадут гарантии соблюдения прав наших детей и будут понимать, что необходимо сотрудничество с представителями России по контролю за тем, как живут наши дети. Все можно вернуть на круги своя. Но для его („закона Димы Яковлева“ — прим. ред.) отмены нужны хоть какие-то шаги со стороны США», — заявила сенатор.



Особенно Матвиенко просила отметить, что во главу угла должены быть при этом поставлены интересы ребенка. Закон по ее мнению самоцелью не является.

МИД России cчитает, что нет оснований для изменения «закона Димы Яковлева» после решения ЕСПЧ о его неправомерности.

«По-прежнему не наблюдаем абсолютно никаких оснований для его корректировки или отмены», — заявил уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ Константин Долгов.

ЕСПЧ заявил, что «закон Димы Яковлева» нарушает права граждан США на усыновление российских детей. Он считает права 45 американских истцов ущемленными, поскольку им было отказано в усыновлении детей в России, хотя процедура усыновления уже началась.

Им присуждена компенсация в размере 75 тыс. евро — по 3 тыс. евро каждой семье. Российская сторона должна будет теперь компенсировать судебные издержки иностранным гражданам.

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