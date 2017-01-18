Об этом 17 января сообщил портал Стройкомплекса столицы со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.



«Такая же доля инвестиционных объектов была зафиксирована и годом ранее. В 2016 году сохранен высокий уровень вовлеченности инвесторов в градостроительное развитие Москвы», - сказал Сергей Лёвкин.



Он также отметил, что одна из главных задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, - увеличение доли объектов, возводимых с привлечением средств инвесторов.



Так, в 2010 году на внебюджетные деньги было построено 79% объектов. Таким образом, вовлеченность инвесторов в градостроительное развитие города возросла на 10%.



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