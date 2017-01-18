версия для печати
Московская жизнь
Доля инвестиционных объектов соствляет в Москве почти 90%
Инвесторы построили в прошлом году 87% объектов в Москве от общего их числа."
Об этом 17 января сообщил портал Стройкомплекса столицы со
ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея
Лёвкина.
«Такая же доля инвестиционных объектов была зафиксирована и годом ранее. В 2016 году сохранен высокий уровень вовлеченности инвесторов в градостроительное развитие Москвы», - сказал Сергей Лёвкин.
Он также отметил, что одна из главных задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, - увеличение доли объектов, возводимых с привлечением средств инвесторов.
Так, в 2010 году на внебюджетные деньги было построено 79% объектов. Таким образом, вовлеченность инвесторов в градостроительное развитие города возросла на 10%.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.