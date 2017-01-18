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Московская жизнь

Открыта церковь на Южнобутовской улице

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Открыта церковь на Южнобутовской улице

Информационный Центр Правительства Москвы 18 января 2017г., 16:28

На Южнобутовской улице откроется храм в честь воина Федора Ушакова

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Церковь в честь праведного воина Федора Ушакова на юго-западе города введут в июне этого года. Об этом 17 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на куратора программы строительства православных храмов в столице Владимира Ресина.

По его словам, храмовый комплекс на Южнобутовской ул., напротив вл. 9 возводится хорошими темпами. «Строители выполняют все обязательства. Сейчас идет монтаж кровли, в марте будут подняты все купола с крестами. К маю планируют завершить отделку внутренних помещений и установить иконостас. Это позволяет надеться, что окончательная сдача объекта пройдет, как и запланировано, в июне», - сказал Владимир Ресин.

Он уточнил, что пятикупольная церковь возводится в традициях владимирско-суздальской архитектуры. Она строится по проекту, который уже реализован на юго-западе города. Но благодаря изменениям, которые внес застройщик, здание приобрело индивидуальный облик, стало более просторным, красивым и функциональным.

«Храм возводится по технологиям, не имеющим аналогов в Москве. Каркас собран из сборного железобетона. Такая технология позволяет не только вдвое сократить срок работ, но и повысить их качество. Практика показала, что заводское изготовление конструкций более надежно», - пояснил Владимир Ресин.

Он отметил, что под строительство храмов на юго-западе города подобрано 28 участков. Две церкви уже введены, на двух завершены работы. Три храма активно строятся. Еще на трех площадках разворачиваются работы и шесть церквей проектируются.

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