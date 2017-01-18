Флизелин делает ткань на порядок крепче, кроме того он позволяет придать одежде необходимую форму, что, например, очень важно при изготовлении воротников и лацканов пиджака. На рынке стройматериалов флизелин применяется всего лишь чуть более десяти лет. В основе изготовления флизелина лежат бумажные и тканевые волокна, которые скреплены вяжущим химическим составом. Все эти составляющие прессуются, после чего получается довольно-таки прочный материал.

Существует три основных вида флизелиновых обоев:

Полностью флизелиновые обои

Обои на флизелиновой основе

Флизелиновые обои под покраску

Каждый из этих видов обоев решает определенные задачи. Поэтому, какие лучше выбрать - необходимо определять непосредственно исходя из ваших потребностей.

Полностью флизелиновые обои

Полностью флизелиновые обои состоят из нескольких слоев флизелина. Благодаря своей технологии изготовления такие обои заранее пропитываются клеем (вяжущим химическим составом) и поэтому для их поклейки необходимо мазать клеем только стены, а не сами обои. В свою очередь это позволяет работать с сухим полотном, поэтому обои:

Не сжимаются

Не размокают

Меньше рвутся

Не теряют свой внешний вид



Определить, какой перед вами вид обоев – бумажные или флизелиновые – крайне просто: сделайте небольшой надрыв и посмотрите на край. Если край мягкий, волокнистый – это флизелиновые обои. А если линия надрыва острая, с зазубринами – бумажные.



Виниловые обои на флизелиновой основе

Отметка «на флизелиновой основе» указывает на то, что основной слой этих обоев – флизелиновый, а вот верхний декоративный может быть каким угодно – бумажным, текстильным, виниловым.

Виниловые обои на флизелиновой основе сегодня наиболее востребованы, ведь виниловое напыление придает внешнему виду обоев особой фактурности и изысканности.

Будьте внимательны при выборе обоев с виниловым напылением! Винил плохого качества может потерять свой внешний вид уже во время процесса поклейки.



Флизелиновые обои под покраску

Если вы не знаете, что лучше – красить стены или декорировать их при помощи обоев – ответ крайне прост: используйте обои под покраску! С одной стороны, благодаря обоям (особенно флизелиновым) стены приобретут дополнительную тепло- и звукоизоляцию, а с другой – вы сможете менять интерьер своей комнаты без особых усилий, капитальных ремонтов и значительных финансовых влияний.

Флизелиновые обои под покраску позволяют перекрашивать стены до десяти раз!

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