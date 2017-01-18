Ваш дом
Флизелиновые обои
Флизелин – что это такое? Это материал, который изначально использовался в текстильной промышленности."
Флизелин делает ткань на порядок крепче, кроме того он позволяет придать одежде необходимую форму, что, например, очень важно при изготовлении воротников и лацканов пиджака. На рынке стройматериалов флизелин применяется всего лишь чуть более десяти лет. В основе изготовления флизелина лежат бумажные и тканевые волокна, которые скреплены вяжущим химическим составом. Все эти составляющие прессуются, после чего получается довольно-таки прочный материал.
Существует три основных вида флизелиновых обоев:
Полностью флизелиновые обои
Обои на флизелиновой основе
Флизелиновые обои под покраску
Каждый из этих видов обоев решает определенные задачи. Поэтому, какие лучше выбрать - необходимо определять непосредственно исходя из ваших потребностей.
Полностью флизелиновые обои
Полностью флизелиновые обои состоят из нескольких слоев флизелина. Благодаря своей технологии изготовления такие обои заранее пропитываются клеем (вяжущим химическим составом) и поэтому для их поклейки необходимо мазать клеем только стены, а не сами обои. В свою очередь это позволяет работать с сухим полотном, поэтому обои:
Не сжимаются
Не размокают
Меньше рвутся
Не теряют свой внешний вид
Определить, какой перед вами вид обоев – бумажные или флизелиновые – крайне просто: сделайте небольшой надрыв и посмотрите на край. Если край мягкий, волокнистый – это флизелиновые обои. А если линия надрыва острая, с зазубринами – бумажные.
Виниловые обои на флизелиновой основе
Отметка «на флизелиновой основе» указывает на то, что основной слой этих обоев – флизелиновый, а вот верхний декоративный может быть каким угодно – бумажным, текстильным, виниловым.
Виниловые обои на флизелиновой основе сегодня наиболее востребованы, ведь виниловое напыление придает внешнему виду обоев особой фактурности и изысканности.
Будьте внимательны при выборе обоев с виниловым напылением!
Винил плохого качества может потерять свой внешний вид уже во время процесса
поклейки.
Флизелиновые обои под покраску
Если вы не знаете, что лучше – красить стены или декорировать их при помощи обоев – ответ крайне прост: используйте обои под покраску! С одной стороны, благодаря обоям (особенно флизелиновым) стены приобретут дополнительную тепло- и звукоизоляцию, а с другой – вы сможете менять интерьер своей комнаты без особых усилий, капитальных ремонтов и значительных финансовых влияний.
Флизелиновые обои под покраску позволяют перекрашивать стены до десяти раз!какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.