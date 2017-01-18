С этой задачей превосходно справляются ранневесенние луковичные, в число которых входит и крокус. Цветовые комбинации из крокусов могут восхитить и порадовать уставшее после долгой зимы сердце.

Одним из самых первых цветов, распускающихся весной, является крокус (Crocus), или шафран. Его относят к семейству ирисовые (lridaceae). Это род многолетних клубнелуковичных растений, произрастающих в Европе, Северной Африке и западных областях Азии. Естественные условия произрастания объясняют их «любовь» к каменистым, песчаным, рыхлым почвам и солнечным участкам. Доктор Дэвид Хессайон в своей книге «Все о луковичных растениях» назвал крокус одним из представителей «великолепной четверки» наряду с тюльпаном, нарциссом и гиацинтом.

Крокус — однодольное растение; его узкие вытянутые листья с более светлой полосой посередине напоминают листья злаков. Цветок состоит из шести долей околоцветника овальной формы. Питательные вещества запасаются в клубнелуковице, а после отцветания и засыхания листьев образуются 1—3 замещающих клубнелуковицы и маленькие дочерние клубнелуковички. Цветонос появляется на поверхности земли раньше или одновременно с листьями. Род Крокус насчитывает около 80 видов, из которых далеко не все цветут весной. Например, к. прекрасный (С. speciosus), к. Палласа (С. pallasii), к. холмовой (С. vallicola) зацветают в сентябре. Хотя состояние покоя в летние месяцы — это общее свойство всех видов.

Области применения данного растения весьма разнообразны. Это и краситель, и приправа, и лекарство, а в современном мире — ценная выгоночная и горшечная культура, а также незаменимый компонент для озеленения.

В XVI веке в Европе появился к. посевной (С. sativus), хотя интерес к нему как к декоративному растению возник позднее, с вхождением в европейские сады еще трех видов: к. узколистного (С. angustifolius), к. желтого (С. flavus) и к. весеннего (С. vernus). Именно этим видам мы обязаны появлению групп голландских гибридов (или крупноцветковых) и группы сортов Chrysanthus. Первый сорт крокуса был зарегистрирован в 1897 году, к настоящему времени их существует более 200. Вас непременно порадует не только широкий спектр окрасок, как равномерных и однотонных, так и сетчатых или полосатых, но и разнообразие сортов — на самый взыскательный вкус.

Сорта также отличаются по крупным тычинкам и пестикам желтой или оранжевой окраски разной степени насыщенности.

Крокусы зацветают в конце апреля — начале мая. Они холодостойки, выдерживают заморозки до —5... —7°С. Продолжительность цветения составляет 10—15 дней. Чтобы увеличить период цветения, рекомендуется подбирать сорта разного срока: ранние, средние, поздние. Один раз в 4 — 5 лет куртинки рассаживают для омоложения, ежегодная пересадка нетребуется. Сажают клубнелуковицы в сентябре на расстоянии не менее 7 см друг от друга.

Сейчас в продаже есть много видовых крокусов. При покупке таких клубнелуковиц следует учитывать, что диаметр цветка будет мельче, окраски не поразят разнообразием, а более раннее цветение может привести к гибели растения из-за несоответствия природным или погодным условиям региона. Впрочем, несомненными плюсами видовых крокусов являются относительная неприхотливость и раннее цветение (при благоприятных условиях), также они будут интересны коллекционерам.

Крокусы и другие раноцветущие луковичные незаменимы при создании весеннего колорита в саду. Они хорошо смотрятся в групповых посадках с ботаническими тюльпанами, низкорослыми нарциссами, гиацинтами, мускари, галантусами, сциллой, примулами. Красивые сочетания образуют куртины крокусов на фоне почвопокровных многолетних видов или отрастающего газона. При выращивании на газоне следует помнить, что листья крокуса нельзя убирать до полного высыхания, это отразится на стрижке лужайки. Хорошо смотрятся группы, состоящие только из крокусов нюансных или контрастных окрасок, которые позднее заменяются однолетними цветами. Крокусы часто используют для посадки в гравийных садах, рокариях и альпинариях.

Данные растения для открытого грунта, но их также используют для выгонки и в качестве горшечной культуры. Если у вас на окне появились цветущие крокусы, и вы хотите продлить их жизнь посадкой в грунт, следует придерживаться несложных рекомендаций. Самое простое — если растение расцвело весной. Тогда зеленый, возможно, еще цветущий крокус с земляным комом можно перенести в почву уже в конце мая — июне. Если же цветущее растение было приобретено раньше, то после отцветания следует постепенно уменьшать полив, а после пожелтения листьев поливать крайне редко. Горшок с засохшим стеблем необходимо перенести в сухое темное место до сентября. В грунт такую клубнелуковицу можно высаживать и без кома земли. В обоих случаях цветения следует ожидать не раньше, чем через сезон — из-за сильного истощения клубнелуковицы. Для повторной выгонки они непригодны.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов