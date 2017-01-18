Московская жизнь
Оплата за отопление будет производиться по-прежнему
В Москве плата за общедомовые нужды отдельной строкой в Едином платежном документе не выделяется - действующий порядок предусматривает включение расходов на общедомовые нужды в содержание жилых помещений, а также ставки планово-нормативного расхода."
Об этом 17 января сообщила пресс – служба Комплекса
городского хозяйства города Москвы. В связи с этим указанные изменения не будут
распространяться на порядок расчетов за отопление на территории Москвы.
В столице норматив потребления коммунальной услуги по отоплению утвержден постановлением Правительства Москвы от 12.01.1994 № 41 «О нормативах потребления тепловой энергии и газа, используемых для расчета платы за коммунальные услуги».
В соответствии с указанным постановлением объем поставленной в отопительный период тепловой энергии для нужд отопления определяется либо по показаниям общедомовых приборов учета (в большинстве случаев), либо как произведение норматива (0,016 Гкал на 1 кв.м) и отношения продолжительности календарного года в месяцах к продолжительности отопительного периода в месяцах (12/7). При этом оплата за отопление населением производится ежемесячно (равными долями) в течение всего календарного года.
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