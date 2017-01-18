Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Об этом 17 января сообщила пресс – служба ведомства.



Площадь зданий варьируется от 320 до 450 квадратных метров. На участки, где расположены объекты, разработаны градостроительные планы. Разрешённый вид использования - производственная деятельность.



Оба лота расположены по адресу ул. Сельскохозяйственная, 36, стр. 5 и стр. 7. Станция метро «Ботанический сад» – в 600 метрах.



Инвесторам предлагается приобрести двухэтажное здание по адресу ул. Сельскохозяйственная, 36, стр. 7 площадью 328 кв. метров. Объект расположен на участке площадью 234 кв. метра. Стартовая стоимость лота составляет 9,7 миллионов рублей. При этом стоимость 1 квадратного метра не превышает 25,6 тысяч рублей.



Стоимость объекта площадью 450 квадратных метров составляет 18,8 миллионов рублей. Здание по адресу ул. Сельскохозяйственная, 36, стр. 5 расположено на участке площадью 1 тысяча квадратных метров. При этом земельный участок находится в водоохранной зоне, поэтому новый собственник должен взять на себя ответственность за выполнение требований по использованию участка, установленных Водным кодексом РФ.



Заявочная кампания по обоим лотам продлится до 21 февраля. Аукционы пройдут 1 марта 2017 года.

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