Об этом 17 января сообщила пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).



«С января по декабрь 2016 года в Москве зафиксировано уменьшение количества нарушений правил парковки. Так, число автомобилей, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков, снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году инспекторы МАДИ, а также камеры, установленные в парконах и городском транспорте, зарегистрировали 818 тысяч нарушений правил парковки. В 2015 году эта цифра составила более 850 тысяч. Такая динамика положительно сказывается на уровне безопасности дорожного движения в Москве, позволяет снижать аварийность и улучшать движение в столице», - отмечается в материале.



В пресс-службе также добавили, что на текущий момент стихийные парковки в столице практически исчезли, дороги освободились для беспрепятственного проезда транспорта. Кроме того, стали лучше условия для проезда автомобилей спецслужб: МЧС, пожарных расчетов, машин «скорой помощи».



«По информации ГИБДД, в столице в 2016 году по сравнению с прошлым годом почти на 19% снизилось количество ДТП по вине не соблюдавших правила дорожного движения водителей. Ранее значительный процент аварий был связан именно с наездом на неправильно припаркованные автомобили», - уточнили в пресс-службе.



В пресс-службе отметили, что, несмотря на постоянное увеличение количества машин в Москве, количество нарушений снизилось. За последние 10 лет число зарегистрированных в столице транспортных средств увеличилось более чем на 1 млн. Кроме того, улучшению транспортной ситуации способствует благоустройство города по программе «Моя улица», в рамках которой происходит планомерная реконструкция улично-дорожной сети.



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