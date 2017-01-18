версия для печати

Авто

Уменьшилось количество нарушений при парковке на 4%

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уменьшилось количество нарушений при парковке на 4%

Информационный Центр Правительства Москвы 18 января 2017г., 17:13

Количество нарушений правил парковки в Москве по сравнению с 2015 годом снизилось в 2016 году на 4% - до 818 тысяч случаев.

"

Об этом 17 января сообщила пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

«С января по декабрь 2016 года в Москве зафиксировано уменьшение количества нарушений правил парковки. Так, число автомобилей, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков, снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году инспекторы МАДИ, а также камеры, установленные в парконах и городском транспорте, зарегистрировали 818 тысяч нарушений правил парковки. В 2015 году эта цифра составила более 850 тысяч. Такая динамика положительно сказывается на уровне безопасности дорожного движения в Москве, позволяет снижать аварийность и улучшать движение в столице», - отмечается в материале.

В пресс-службе также добавили, что на текущий момент стихийные парковки в столице практически исчезли, дороги освободились для беспрепятственного проезда транспорта. Кроме того, стали лучше условия для проезда автомобилей спецслужб: МЧС, пожарных расчетов, машин «скорой помощи».

«По информации ГИБДД, в столице в 2016 году по сравнению с прошлым годом почти на 19% снизилось количество ДТП по вине не соблюдавших правила дорожного движения водителей. Ранее значительный процент аварий был связан именно с наездом на неправильно припаркованные автомобили», - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на постоянное увеличение количества машин в Москве, количество нарушений снизилось. За последние 10 лет число зарегистрированных в столице транспортных средств увеличилось более чем на 1 млн. Кроме того, улучшению транспортной ситуации способствует благоустройство города по программе «Моя улица», в рамках которой происходит планомерная реконструкция улично-дорожной сети.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Авто»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   