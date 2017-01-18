Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.



По его словам, офисно-деловой центр появится в районе Нагатинский затон на ул. Речников, д. 7. В каждой башне будут находиться отдельные офисы с комнатами приема пищи и санузлом. Предусмотрены и офисные блоки-студии, где комната приема пищи совмещена с рабочим помещением. Кроме того, у арендаторов будет возможность объединить соседние офисы.



На территории появится парадная зона-променад со стороны набережной Москвы-реки. Возле зданий разместят гостевые автостоянки.



В офисно-деловой центр можно будет попасть на метро - рядом с ним откроется станция «Нагатинский затон» Второго кольца метро, сейчас она проектируется.



Уточняется, что строительство офисно-делового центра планируется завершить не ранее августа 2018 года.



какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов