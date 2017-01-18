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Московская жизнь

Cтроительство Офисно-делового центра запланировано в 2018 году

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Cтроительство Офисно-делового центра запланировано в 2018 году

Информационный Центр Правительства Москвы 18 января 2017г., 17:20

Три 18-этажные офисные башни возведет инвестор на юге столицы.

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Об этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

По его словам, офисно-деловой центр появится в районе Нагатинский затон на ул. Речников, д. 7. В каждой башне будут находиться отдельные офисы с комнатами приема пищи и санузлом. Предусмотрены и офисные блоки-студии, где комната приема пищи совмещена с рабочим помещением. Кроме того, у арендаторов будет возможность объединить соседние офисы.

На территории появится парадная зона-променад со стороны набережной Москвы-реки. Возле зданий разместят гостевые автостоянки.

В офисно-деловой центр можно будет попасть на метро - рядом с ним откроется станция «Нагатинский затон» Второго кольца метро, сейчас она проектируется.

Уточняется, что строительство офисно-делового центра планируется завершить не ранее августа 2018 года.

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