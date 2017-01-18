Афиша/Досуг

В ролях: Диана Дамрау, Витторио Григоло, Эллиот Мадор, Михаил Петренко



Режиссёр: Бартлет Шер

Производство: США

Премьера: 21.01.2017

Год выпуска: 2016

Продолжительность: 184

И вот они исполняют партии бессмертных веронских любовников в постановке, перенесенной в Нью-Йорк из La Scala.

Осуществил постановку американский режиссер Бартлет Шер, национальный кумир, многократно номинированный на премию «Тони» (и выигравший ее в 2008 г. за бродвейский мюзикл «Юг Тихого океана»). Его версия отличается поистине бродвейской лихостью. «Действие, действие и еще раз действие» — девиз, которым Шер руководствовался, берясь за оперу Гуно и стремясь сделать ее максимально кинематографичной, без лишних пауз и длиннот.

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