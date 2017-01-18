«Нафтогаз Украины» отказался оплачивать выставленный «Газпромом» счет на $5,3 млрд до решения Стокгольмским арбитражным трибуналом вопроса о том, должно ли применяться положение контракта «бери или плати», в рамках существующего арбитражного спора. Об этом РБК рассказала представитель украинской компании Алена Осмоловская.

Как заявили в «Нафтогазе», еомпания готова приобретать природный газ у «Газпрома» на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 году и 2015 году, с подписанием соответствующих дополнений к контракту, однако в российском концерне от этого предложения отказались.

Счет, о котором идет речь, был выставлен «Газпромом» накануне. Речь идет об оплате газа, который был законтрактован на второй-четвертый кварталы прошлого года, но не выбран.

«Год закончился, вот и выставляем счет», — сообщил пресс-секретарь предправления «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов. Он уточнил, что в первом квартале 2016 года для «Нафтогаза» действовали условия «зимнего пакета» продаж газа, и соглашение о том, чтобы в этот период контрактное условие «бери или плати» к поставкам газа на Украине не применялось.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов