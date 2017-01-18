«Согласно нашим данным, за весь период наблюдений, на Крещение температура в Москве опускалась ниже 20 градусов лишь 21 раз, тогда как комфортная высокая температура в диапазоне от минус 1 до 6 фиксировалась в разы чаще. В этом году мы ожидаем следующий температурный фон: 18 января днем 10-12 градусов мороза, в крещенскую ночь - от минус 7 до минус 9, днем 19 января - потепление до минус 1-3. 20 января дневная температура может подняться до 0 градусов», - заявил Роман Вильфанд.

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