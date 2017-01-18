Об этом сообщила пресс-служба проекта.



«В этот Новый год Москва подарила своим жителям яркие праздничные мероприятия. Москвичи посетили новогодние елки, концерты и музыкальные фестивали, театрализованные представления и многое другое. Центральным событием стал фестиваль «Путешествие в Рождество», который прошел на 42 площадках в центре и округах Москвы. Всего во время каникул было организовано более 4 тыс. новогодних и рождественских мероприятий. С 17 января в проекте «Активный гражданин» москвичи оценят, как прошли новогодние праздничные мероприятия в столице», - отмечается в материале.



Поставить оценку прошедшим новогодним мероприятиям можно на сайте «Активный гражданин» или в мобильном приложении проекта.



«Ранее в проекте «Активный гражданин» горожане выбрали режим работы катков и программу новогодней ночи в 20 парках столицы. Также участники проекта определили, какие товары нужны в ярмарочных шале и как долго работать площадкам фестиваля в новогоднюю ночь», - заключили в пресс-службе проекта.

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