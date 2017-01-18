«Звездные уроки» проведет Московский планетарий для подготовки учащихся к возвращению в школьную программу астрономии. Ближайшие занятия начнутся в феврале. Об этом сообщила пресс-служба планетария.



«В ближайшее время астрономия должна вернуться в школьную программу. Пока единственным местом в столице, где можно приобщиться к этой науке остается Московский Планетарий. Чтобы подготовить школьников к возвращению астрономии и заложить фундамент знаний уже сегодня, Московский Планетарий ввел абонементы в лекторий «Звездные уроки»», - отмечается в материале.



Лекторий для школьников включает несколько циклов, в каждом по три тематические лекции: «Юный астроном» - для учащихся 3-4 классов; «Мир Урании» - для учащихся 5-6 классов; «Миры Солнечной системы» - для учащихся 7-8 классов; «Мир звезд» - для учащихся 9-10 классов.



«Одной из основных задач Московского планетария было и остается образование подрастающего поколения, формирование научной картины мира и обучение дополнительным к школьной программе знаниям. В Московском Планетарии уже успешно действуют два курса - это Театр Увлекательной Науки «В гостях у Звездочета», рассчитанный на детей 5-8 лет, и Астрономические кружки для школьников от 11 лет и старше. Лекторий «Звездные уроки» дополняет и расширяет нашу программу. Он поможет школьникам при освоении учебной программы, а также при поступлении в астрономический кружок Московского планетария», - приводятся в сообщении слова научного директора Фаины Рублевой.



Абонементы дают право на посещение трех лекций одного цикла. Ближайшие занятия начнутся в феврале. По окончанию курса слушателям будет выдан сертификат.

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