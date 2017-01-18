Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.



«В 2016 году на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы введено в эксплуатацию 35 объектов капитального строительства общей площадью 512 тысяч квадратных метров. Среди них 18 жилых домов общей площадью 374 тысячи квадратных метров в Некрасовке, Выхино, на ул. Мельникова, Солдатском пер.», - приводятся в сообщении слова председателя Мосгостройнадзора Олега Антосенко.



По его словам, также сданы гостинично-выставочный комплекс на ул. Скотопрогонная, гараж на 250 машиномест на ул. Подольская, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Некрасовке, храм на ул. 1-я Вольская и другие объекты различного назначения.



«В прошлом году Мосгосстройнадзор провел на территории ЮВАО 621 проверку строящихся объектов, в том числе 81 совместно со специалистами Центра экспертиз в строительстве. По итогам проверок выявлено более 4,8 тысяч нарушений - по качеству при производстве строительно-монтажных работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», - уточнили в пресс-службе.



Участникам строительства выдано 402 предписания об устранении нарушений, оформлено 243 протокола об административных правонарушениях в области строительства, наложено штрафов на 11,5 миллионов рублей.



«Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле комитета в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», - заключили в Мосгосстройнадзоре.

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