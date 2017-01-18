Об этом 18 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«До 19 января будут демонтированы новогодние элементы оформления города, в том числе объемные декоративные конструкции, световые фонтаны и другие объекты праздничного убранства. Основные элементы инсталляций, украшающих городские площади и улицы, останутся радовать москвичей до второй половины февраля», - сказал заместитель мэра.



В конце 2016 года улицы столицы украсили новогодние скульптуры, яркие инсталляции из лампочек, конструкции с подсветкой: фонтаны, арки, огромные шары и другие. Москвичей и гостей города у ярмарок и бульваров встречала световая цифра 2017. Логотип нанесли также на новогодние шары-игрушки для елей. На каждой улице использованы особенные элементы освещения, не похожие друг на друга.

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