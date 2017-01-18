Cамарская жизнь

В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне. К сегодняшнему дню оборудованы пять купелей: на спуске улиц Маяковского, Полевая, Некрасовская, Советской Армии, а также на 9-й просеке. Обеспечением безопасности будут заниматься сотрудники МЧС и медицинские работники.

К местам указанных оборудованных купелей в 00:30 19 января 2017 года будет подан общественный транспорт. Пять автобусов большой вместимости будут ожидать пассажиров на следующих участках:

- на остановке «Некрасовская» на Волжском проспекте;

- у гостиницы «Волга» на Волжском проспекте;

- у кинотеатра «Волна» на Волжском проспекте;

- на остановке «Магазин» на улице Советской Армии;

- на конечной остановке автобусного маршрута № 6 (на разворотной площадке у санатория «Самарский»).

С данных пунктов дополнительные автобусы отправятся в рейсы в 01:00 19 января 2017 года.

Обращаем внимание на то, что режим движения автобусов – экспрессный. По информации Департамента транспорта Самары, остановки будут осуществляться по требованию пассажиров. Основные маршруты будут определяться по предложениям пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Источник: Самара, НИА

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