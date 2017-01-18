Товарищеский матч "Зенит"-"Видеотон" cыгран вничью.

Команды вежливо забили друг другу по одному голу. на шестой минуте игры Мате Паткои вывел свою команду вперед. Через три минуты конечно же Александр Кокорин отыграл мяч.

На 66-й минуте, вышедший после перерыва на замену у "Зенита" вратарь Андрей Лунев, отразил пенальти.

Матч состоялся в Дубае, сборы продлятся до 22 января.

Источник: Петербургский дневник

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