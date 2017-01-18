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Cпорт (Самара Инфо)
Дзюба пошутил по поводу перехода в китайский клуб
Форвард петербургского «Зенита» в шутку позвал за собой своего одноклубника Кокорина.
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победы над
китайским «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2 пошутил, что решил продолжить карьеру в
одном из китайских клубов. Об этом он написал в своем Instagram.
«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба, пригласив за собой Кокорина.
Напомним, в зимнее трансферное окно из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель. Летом 2016-го в "Шанхай Шанган" отправился Халк, а по ходу чемпионата команду возглавил экс-тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш.TOP, онлайн, Смотреть онлайн, одноклассники, скачать, бесплатно, фото, видео, OK!. TOP, онлайн, Смотреть онлайн, одноклассники, скачать, бесплатно, фото, видео, OK!. менеджер по размещению рекламы рекламное агенство москва стоимость рекламы в газете газета в долгопрудном химки лобня
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