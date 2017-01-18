Соревнования пройдут с 19 по 22 января. Они включают в себя 6 гонок, мужскую и женскую эстафету.

Мужчины:

Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев

Женщины:

Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко

Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017

Италия, Антхольц-Антерсельва

(время начала гонок указано московское)

19.01.2017 16:15 Индивидуальная гонка женщины

20.01.2017 16:15 Индивидуальная гонка мужчины

21.01.2017 15:30 Масс-старт женщины

17:15 Эстафета мужчины

22.01.2017 13:00 Масс-старт мужчины

16:45 Эстафета женщины

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