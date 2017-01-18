Cпорт
Биатлон. Кубок мира. Расписание 6-го этапа
Итальянский город Антхольц-Антерсельв примет гостей 6-го этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017"
Соревнования пройдут с 19 по 22 января. Они включают в себя 6 гонок, мужскую и женскую эстафету.
Мужчины:
Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев
Женщины:
Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко
Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017
Италия, Антхольц-Антерсельва
(время начала гонок указано московское)
19.01.2017 16:15 Индивидуальная гонка женщины
20.01.2017 16:15 Индивидуальная гонка мужчины
21.01.2017 15:30 Масс-старт женщины
17:15 Эстафета мужчины
22.01.2017 13:00 Масс-старт мужчины
16:45 Эстафета женщины
биатлон Кубок мира сезон Антхольц-Антерсельв игры 2016/2017 эстафета супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборнойкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.