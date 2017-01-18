версия для печати

Cпорт

Биатлон. Кубок мира. Расписание 6-го этапа

Биатлон. Кубок мира. Расписание 6-го этапа

Биатлон. Кубок мира. Расписание 6-го этапа

Тэги: игры, биатлон, Антхольц-Антерсельв

18 января 2017г., 21:16

Итальянский город Антхольц-Антерсельв примет гостей 6-го этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017

"

Соревнования пройдут с 19 по 22 января. Они включают в себя 6 гонок, мужскую и женскую эстафету.

Мужчины:

Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев

Женщины:

Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко

Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону 2016/2017

Италия, Антхольц-Антерсельва

(время начала гонок указано московское)

19.01.2017 16:15 Индивидуальная гонка женщины

20.01.2017 16:15 Индивидуальная гонка мужчины

21.01.2017 15:30 Масс-старт женщины
17:15 Эстафета мужчины

22.01.2017 13:00 Масс-старт мужчины
16:45 Эстафета женщины

биатлон Кубок мира сезон Антхольц-Антерсельв игры 2016/2017 эстафета  супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборной

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Cпорт»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   