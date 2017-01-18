Cпорт
Биатлон. Кубок мира. Универсиада по биатлону 2017 пройдет в Казахстане
Тренерский штаб огласил состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду 2017, которая будет проходить в Казахстане с 29 января по 8 февраля."
В рамках Универсиады 2017 биатлонисты разыграют комплекты наград в индивидуальных гонках, гонках преследования, спринтах, масс-стартах, а также смешанной эстафете.
В составе сборной России по биатлону на зимней Универсиаде 2017 выступят:
Мужчины:
Максим Буртасов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Печенкин, Иван Печенкин, Семен Сучилов, Сергей Корастылев
Женщины:
Маргарита Васильева, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Инна Смирнова, Ольга Шестерикова, Надежда Дубова
биатлон Кубок мира сезон Антхольц-Антерсельв игры 2016/2017 эстафета супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборнойкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.