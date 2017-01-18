Биатлон. Кубок мира. Универсиада по биатлону 2017 пройдет в Казахстане

Тренерский штаб огласил состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду 2017, которая будет проходить в Казахстане с 29 января по 8 февраля.

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