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Cпорт

Биатлон. Кубок мира. Универсиада по биатлону 2017 пройдет в Казахстане

Биатлон. Кубок мира. Универсиада по биатлону 2017 пройдет в Казахстане

Тэги: игры, биатлон

sportruss.ru 18 января 2017г., 21:18

Тренерский штаб огласил состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду 2017, которая будет проходить в Казахстане с 29 января по 8 февраля.

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В рамках Универсиады 2017 биатлонисты разыграют комплекты наград в индивидуальных гонках, гонках преследования, спринтах, масс-стартах, а также смешанной эстафете.

В составе сборной России по биатлону на зимней Универсиаде 2017 выступят:

Мужчины:

Максим Буртасов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Печенкин, Иван Печенкин, Семен Сучилов, Сергей Корастылев

Женщины:

Маргарита Васильева, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Инна Смирнова, Ольга Шестерикова, Надежда Дубова

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