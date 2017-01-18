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Биатлон. Кубок мира. Общий зачет после 5-го этапа
Лидером общего зачета Кубка мира по биатлону 2016/2017 у женщин после пятого этапа в Рупольдинге остается чешка Габриэла Коукалова."
После пяти этапов Габриэла Коукалова набрала 587 очков, на второе место вышла финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, ставшая победительницей спринта и гонки преследования.
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер опустилась на третью строчку общего зачета.
Российская биатлонистка Татьяна Акимова, показавшая в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге 13-й результат, опустилась в общем зачёте турнира с восьмой на девятую строчку.
Кубок мира по биатлону 2016/2017
Общий зачет, женщины, положение после пяти этапов
(январь 2017)
1. Габриэла Коукалова (Чехия) 587
2. Кайса Мякяряйнен (Филяндия) 568
3. Лаура Дальмайер (Германия) 555
4. Мари Дорен-Абер (Франция) 517
5. Доротея Вирер (Италия) 432
6. Франциска Хильдебранд (Германия) 366
7. Жюстин Бреза (Франция) 357
8. Ева Пускарчикова (Чехия) 345
9. Татьяна Акимова (Россия) 339
10. Марте Олсбу (Норвегия) 326
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30. Екатерина Глазырина (Россия) 131
36. Ольга Подчуфарова (Россия) 101
56. Ульяна Кайшева (Россия) 40
60. Ирина Услугина (Россия) 34
65. Екатерина Шумилова (Россия) 23
68. Анастасия Загоруйко (Россия) 21
71. Светлана Слепцова (Россия) 17
Шестой этап Кубка мира пройдет в итальянской Антерсельве 19-22 января.
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