Футбол. Испания. Кубок Испании. Реал Сосьедад – Барселона

19 января 2017, 23:15 МСК

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» проводит неплохой сезон. В турнирной таблице Примеры баски идут на пятом месте и реально претендуют на путевку в Лигу Чемпионов. «Бело-синие» за последние 15 официальных матчей одержали девять побед, проиграв всего дважды. Дома же «Сосьедад» уступил всего в одном из десяти крайних поединков, выиграв шесть из них. Поражение, правда, было не так давно от «Севильи», причем довольно крупное – 0:4. Что касается Кубка Испании, то тут баски тоже выглядят солидно. Последнее поражение на «Аноэте» в Кубке датировано еще 2010 годом, после чего дома баски выиграли шесть матчей и столько же сыграли вничью.

«Барселона»

«Барселона» разгромила в последнем туре дома «Лас-Пальмас» 5:0. Сейчас в чемпионате каталонцы идут третьими, на одно очко отставая от «Севильи» и на два от «Реала». В восьми последних официальных матчах подопечные Энрике одержали шесть побед, забивая в выигранных поединках не менее трех голов. И все же нужно отметить, что в гостях «Барса» играет хуже, чем дома. В пяти крайних выездах лишь одна победа.

Статистика и личные встречи

«Реал Сосьеда» обыгрывал «Барселону» в пяти из восьми последних очных поединках дома. Еще три матча за этот период завершились вничью.

«Реал Сосьедад» проиграл всего один из десяти последних матчей дома в нынешнем сезоне.

«Барселона» выиграла один из пяти последних поединков в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом матча каталонский клуб. Хотя баски дома стабильно дают настоящий бой «Барселоне» и не проигрывают ей с 2007 года. Сейчас «Сосьедад» очень прилично играет в родных стенах. В первом круге матч на «Аноэте» завершился вничью. Считаем, что и эту встречу хозяева не проиграют.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Реал Сосьедад — 5,55

Ничья — 4,60

Барселона— 1,60

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