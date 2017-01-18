Италия. Кубок. 1/8 финала. «Рома» — «Сампдория»

19 января 2017 года, 23-00 МСК

«Рома»

«Рома» сейчас возглавляет погоню за «Ювентусом» и отстает от туринцев всего на одно очко, правда, при условии того, что сыграла на матч больше. После зимнего перерыва команда Лучано Спаллетти вышла в неплохих кондициях и одержала две гостевые победы над «Дженоа» и «Удинезе». Оба поединка завершены со счетом 1:1.

«Сампдория»

Генуэзцы высокими показателями пока порадовать не могут и расположились в нижней части таблицы на 13 месте. Не побеждала «Сампдория» уже давно, последний успех был в начале декабря в домашнем поединке против «Торино». После этого команда проиграла «Лацио» и «Кьево», а ушла на перерыв после нулевой ничьи с «Удинезе». Но и январские игры ожидаемого перелома не принесли – для начала случился проигрыш в гостях у «Наполи» (1:2), следом последовала сухая ничья с «Эмполи», где соперник не реализовал пенальти.

Статистика и личные встречи

В этом сезоне в Риме команды уже играли – победа 3:2 досталась «Роме».

В гостях «Сампдория» смогла обыграть «Рому» только в одном из семи последних поединков.

На своем «Олимпико» в чемпионате команда Спаллетти выиграла все девять игр с общим счетом 27:7.

«Сампдория» в гостях набрала за 10 игр всего 6 очков (1-3-6) при разнице мячей 10:18.

Прогноз

Конечно, отъезд Салаха на Кубок Африки сказался на креативе «Ромы», но и без Моххамеда в составе «волчицы» хватает ярких имен. Следующий матч чемпионата будет домашним, в соперниках «Кальяри», так что вполне вероятно многие лидеры «Ромы» на поле все же появятся. А вот «Сампе», откровенно говоря, сейчас не до кубков, в чемпионате ситуация непростая и уже в воскресенье предстоит тяжелый выезд к «Аталанте». Силы могут и пригодиться. Считаем, что в такой ситуации шансы «Ромы» намного выше, ждем от римлян хорошего настроя и выхода в четвертьфинал.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Рома – 1,43

Ничья – 5,10

Сампдория – 7,70

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