Для этого достаточно оставить у библиотекаря соответствующую заявку. Об этом 18 января сообщил и.о. генерального директора московского ГКУК «Дирекция культурных центров» Владимир Владимиров.



«Уже сейчас читатели могут сами диктовать, какие произведения им хотелось бы видеть на полках, оставляя у библиотекаря заявки. На основании этих запросов и формируются фонды. Таким образом, мы соотносим спрос с предложением», - сказал Владимир Владимиров.



Он также напомнил, что сейчас книгу можно заказать по телефону, пока читатель направляется в библиотеку, сотрудник подберет необходимую литературу. Кроме того, во всех библиотеках в январе 2017 года уже появились книги победителей и финалистов крупнейших всероссийских премий: «Большая книга», «Русский букер», «Ясная поляна».

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