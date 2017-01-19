Работы по строительству и реконструкции детского зоопарка на территории Московского зоопарка на ул. Большая Грузинская начнутся весной этого года. Об этом 18 января в ходе общественных слушаний на «Бирже торгов» сообщил главный инженер столичного «Московского зоопарка» Ботаз Гулдаев.



«Срок реализации - год. За год мы построим и введем в эксплуатацию. Конкурс уже объявлен, планируем в первом квартале этого года провести все процедуры по определению генподрядчика организации, в конце марта этого года планируем приступить к производству работ, а закончены все работы будут в конце первого квартала 2018 года, крайний срок май следующего года», - сказал Ботаз Гулдаев.



Власти столицы готовы выделить на проведение ремонтных работ до 346 миллионов рублей.



Как отметила главный архитектор проекта Белла Филатова, на территории детского зоопарка будет создана просветительская среда для маленьких посетителей, где будет транслироваться идея бережного отношения к природе. Также в зоопарке предусмотрена самая большая в России контактная зона и различные возможности прямого контакта с животными.



«Детский зоопарк, как место, куда люди приходят в конце своего пути, должен создавать место для отдыха и снятия напряжения. Особое внимание поэтому уделено разгружающим играм, зонам для отдыха, проведена вода, естественно озеленение», - сказала Белла Филатова.



На территории детского зоопарка также будет работать образовательный центр, интерактивные и развивающие площадки. В зоопарке дети смогут увидеть коз, коров, овец, альпак, парковую лань, фазанов и различные виды птиц.

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