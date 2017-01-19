Об этом 18 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.



«Помимо крупных проектов по строительству дополнительных съездов с МКАД, мы планируем проложить около десятка локальных дорог - например, в районе 20 километра - возле Бесединского моста, около рынка «Садовод», а также у ряда крупных торговых центров», - сказал Марат Хуснуллин.



Заместитель мэра напомнил, что ранее было принято решение о строительстве полос разгона и торможения на соседних участках - 16, 17 и 18 км МКАД.



«Вдоль этих участков расположено более 20 компаний, и существующие въезды на территорию создают пробки и повышенную аварийность. В связи с этим будет построена дополнительная полоса, обеспечивающая удобный въезд и выезд на МКАД», - пояснил Марат Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что подписано соглашение между столичными властями и инвесторами о реконструкции и строительстве 20 съездов и разгонных полос рядом с Московской кольцевой автодорогой.



«Сейчас в работе находятся пять проектов. Какие-то на стадии проектирования, где-то уже приступили к строительным работам», - добавил он.

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