Ветреную погоду прогнозируют в столице на Крещение.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 января, порывы юго-западного ветра в столице будут достигать 17 метров в секунду. При этом в Москве возможен небольшой снег, а местами не исключена и метель.

А вот традиционных для этого праздника морозов не предвидится: температура воздуха составит -4…-2 градуса. Причем в ночь на пятницу, 20 января, столбики теомометров также покажут до -4 градусов, но без осадков.

Такая погода сохранится до конца недели: 20 января будет от 0 до -2, а 21-го – от 3 до 5 градусов мороза. Также в городе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду в пятницу и до 17 метров в секунду – в субботу, 22 января в Москве похолодает до -6, но сильного ветра не ожидается.

Богослужения и праздничные мероприятия пройдут в 345 столичных храмах. Для проведения обрядов подготовлены 59 мест на городских водоемах – их оснастили безопасными подходами и спусками к воде, а также теплыми раздевалками, туалетами и парковками для автомобилей. Кроме того, участников купаний обеспечат горячими напитками.

Купания начнутся в 18:00 18 января и продлятся до 12:00 19 января. Ожидается, что их участниками станут около 130 тысяч человек, но если количество желающих будет больше, то время проведения обряда могут продлить.

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