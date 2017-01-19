Крещенские омовения в Москве в ночь на 19 января совершили почти 89 тысяч человек. В общей сложности места для купаний в столице посетили почти 135 тысяч человек к 6:00 четверга.

В крещенских купаниях по всей России приняли участие более 1,8 миллиона человек. Это больше чем в прошлом году. Для москвичей подготовили 59 мест купания, в которых оборудовали 61 майну и 10 купелей.

Во время проведения мероприятий безопасность горожан обеспечили около 2,4 тысячи человек и 180 единиц техники, в том числе – 776 спасателей МЧС и волонтеров, 21 спасательное судно на воздушной подушке, 163 единицы автотранспорта, 1587 полицейских и 60 бригад медиков. Вместе с тем, места проведения мероприятий патрулировали почти три тысячи дружинников.

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