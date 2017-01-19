«Наш "Современник"! Человече!» - Высоцкий посвятил эти строки театру, прогремевшему в 1960-е. Спустя полвека «Современник» не устает провоцировать и будоражить зрителя. Очередная громкая премьера здесь – спектакль «Амстердам» по пьесе Александра Галина «Парад». История – одновременно неожиданная, но очень знакомая. Сюжет – более глубокий, чем может показаться на первый взгляд, и располагающий к размышлениям. Репортаж Елены Ворошиловой.

Съездив пару раз в Амстердам, подышав воздухом свободы, Александр Галин написал «Парад». Грустную комедию о вечных проблемах отцов и детей, о границах толерантности, делающих близких людей чужими. О свободе выбора, имеющей привкус горечи.

Зрители, пришедшие на премьеру «Амстердама», настроены не только на смех, но и на сопереживание, как это часто бывает на спектаклях Галина. Они говорят:

«Ждем современную феерическую постановку, там поднимаются актуальные вопросы».

«Это должно быть очень своевременно, на злобу дня».

Как принять своих детей, такими, какими они есть. Не подгонять их жизнь под собственные лекала. Понять, почему сын выходит с пикетом, поддерживая гонимых цыган, спасает от депрессии друга-трансвестита? И вправе ли мы судить других за то, что они живут по-другому? На эти вопросы герой Михаила Ефремова ищет ответ.

Режиссер Сергей Газаров понимал, что «Амстердам» разделит публику. На весах не география – ментальность.

«Нам надо добавить толерантности к себе и своим семьям, может, тогда мы пересмотрим понятие "любовь", а то мы говорим: "любим, любим", а сами загибаем в рог своих собственных детей», - отмечает режиссер Сергей Газаров.

В этой гротескной и нелепой, на первый взгляд, истории, много грустных и смешных откровений. Она про всех нас, что значит любить, доверять, как не потерять друг друга. На эти вопросы зритель сам должен найти ответ.

Зрители:

«Веселый, грустный, как наша жизнь. Задумываемся вместе с режиссером и актерами».

«Это было весело, но я бы пьесу порезал, много лишнего, и это делает ее сериальной».

«Очень актуально. Я смеялся - это реальность, просто бомба».

Вот такой он – «Амстердам»: далекий и близкий, свободный и пугающий, ироничный и непонятный, как и вся наша жизнь.

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