Происшествия

Станислав Лисов подозревается в причастности к хакерским атакам.

Программист из России был задержан в Барселоне еще 13 января, если верить заявлению его супруги. "Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа. Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола", - сказала женщина.

Житель Таганрога Станислав Лисов находился в отпуске в Испании. Подозреваемого в причастности к закерским атакам программиста определили в тюрьму Brians в каталонском Мартореле.

Cупруга сообщает, что власти Испании возможно примут решении об экстрадиции ее мужа в США без судебного разбирательства, поскольку запрос для задержания Лисова был сделан американской стороной и испанцы не стремяться предоставлять Дарье Лисовой всю интересующую ее информацию. Однако Станислав Лисов имеет адвоката.

К процессу выяснения причины конфликта подключены дипломаты, которые установили связь с местной полицией, чтобы оказать гражданину РФ консульскую помощь.

Пресс-секретарь посольства России в Мадриде сделал заявление о том, что королевство Испании официально поставило в известность диппредставительство РФ о задержании российского гражданина.

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