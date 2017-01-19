Сегодня об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения района Проспекта Вернадского.

Собянин отметил, что программа по сносу пятиэтажек длилась около 20 лет и большую часть жильцов переселили в новые дома. Десятки оставшихся домов будут закончены в 2017-2018 гг.

В начале эта программа проводилась за счет инвесторов. Но постепенно влысти пришли к выводу, что большинство домов не удастся переселить за счет инвесторов.

«Тем не менее считаю, что программа очень важная и нужная. Более 160 тыс. семей получили нормальные квартиры вместо морально и физически устаревших квартир в пятиэтажках», - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин заверил собеседников в том, что на окончание реализации программы сноса пятиэтажек уйдет два года, не более.

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