Московская жизнь
Собянин cообщил о завершении программы сноса московских пятиэтажек
Планы столичных властей по сносу пятиэтажек были расчитаны на ближайшие два года."
Сегодня об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения района Проспекта Вернадского.
Собянин отметил, что программа по сносу пятиэтажек длилась около 20 лет и большую часть жильцов переселили в новые дома. Десятки оставшихся домов будут закончены в 2017-2018 гг.
В начале эта программа проводилась за счет инвесторов. Но постепенно влысти пришли к выводу, что большинство домов не удастся переселить за счет инвесторов.
«Тем не менее считаю, что программа очень важная и нужная. Более 160 тыс. семей получили нормальные квартиры вместо морально и физически устаревших квартир в пятиэтажках», - сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин заверил собеседников в том, что на окончание реализации программы сноса пятиэтажек уйдет два года, не более.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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