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Московская жизнь

Началось строительство перехода на станции «Селигерская»

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Началось строительство перехода на станции «Селигерская»

Информационный Центр Правительства Москвы 19 января 2017г., 12:23

Началось сооружение подземного перехода из южного вестибюля станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии на Коровинское шоссе.

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Об этом 19 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

Станция «Селигерская» находится в Бескудниковском районе столицы - вдоль Дмитровского шоссе, возле развилки с Коровинским шоссе. Это станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Спуститься на платформу можно будет по трем эскалаторам.

Сейчас строители занимаются гидроизоляцией платформы, готовят под облицовку путевые стены. После этого приступят к отделке помещений, установке сантехнического и электромонтажного оборудования.

Работы ведутся в рамках строительства участка «салатовой» ветки метро от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской». Он включает три станции: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», напомнили в Департаменте строительства Москвы.

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