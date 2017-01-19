Московская жизнь
Началось строительство перехода на станции «Селигерская»
Началось сооружение подземного перехода из южного вестибюля станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии на Коровинское шоссе."
Об этом 19 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со
ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Андрея
Бочкарева.
Станция «Селигерская» находится в Бескудниковском районе столицы - вдоль Дмитровского шоссе, возле развилки с Коровинским шоссе. Это станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Спуститься на платформу можно будет по трем эскалаторам.
Сейчас строители занимаются гидроизоляцией платформы, готовят под облицовку путевые стены. После этого приступят к отделке помещений, установке сантехнического и электромонтажного оборудования.
Работы ведутся в рамках строительства участка «салатовой» ветки метро от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской». Он включает три станции: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», напомнили в Департаменте строительства Москвы.
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