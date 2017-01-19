Новые переходы позволили убрать светофоры или изменить режим их работы, что значительно увеличило пропускную способность этих участков дорог.



Большой подземный переход появился в районе станции метро «Университет». Он насчитывает восемь лестниц и пандусов, оборудованных автоматической системой снегоудаления.



По три пешеходных перехода построено в районе развязки на пересечении Можайского шоссе с МКАД и на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.



По два перехода появилось на участке Сколковского шоссе до МКАД, в районе развязки на пересечении Ленинского проспекта с МКАД, на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и на 41 км Ленинградского шоссе.



Кроме того, завершено строительство переходов от станции метро «Международная» до делового центра «Москва-Сити», у развязки на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова, в районе пересечения МКАД с Мичуринским проспектом, на Калужском шоссе и около развязки на пересечении МКАД с Каширским шоссе.



«Строительные работы ведутся более чем на 50 пешеходных переходах. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина все надземные и подземные переходы, где есть возможность, оборудуются лифтовыми подъемниками», - отметил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

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