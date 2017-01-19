Объявлен конкурс на право проведения подрядных работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения - городской усадьбы XVIII-XIX веков по адресу Тверской бульвар, д. 25. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.



«В здании усадьбы с 1933 года располагается Литературный институт - крупнейшее в России и одно из самых значительных в мире литературных учебных заведений. Сегодня усадьбу ожидает реставрация с приспособлением под современное использование. В рамках утвержденного проекта будут выполнены работы по усилению конструкций, реставрации предмета охраны и воссозданию утраченных конструктивных элементов и интерьеров, оснащению современным инженерным оборудованием. Завершить реставрацию усадьбы, проводимую за счет средств федерального бюджета, планируется в 2019 году. Объект включен в перечень федеральных знаковых проектов на территории центра города, курируемых департаментом градостроительной политики Москвы», - отмечается в материале.

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