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Происшествия
Двое пострадавших в результате аварии госпитализированы
Два пешехода пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса и иномарки"
ДТП произошло утром в четверг на пересечении улиц Дубнинская и 800-летия Москвы.
По предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля, говорится в сообщении Мосгортранса. В результате машина столкнулась с автобусом № 799.
Легковой автомобиль выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пострадавших доставили в больницу.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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