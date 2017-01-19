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Происшествия

Двое пострадавших в результате аварии госпитализированы

Двое пострадавших в результате аварии госпитализированы

M24.ru 19 января 2017г., 12:39

Два пешехода пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса и иномарки

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ДТП произошло утром в четверг на пересечении улиц Дубнинская и 800-летия Москвы.

По предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля, говорится в сообщении Мосгортранса. В результате машина столкнулась с автобусом № 799.

Легковой автомобиль выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пострадавших доставили в больницу.​

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