Будем здоровы

Идеальная разница в возрасте для счастливого брака составляет один год, заявили ученые из США. Они отметили, что при таком условии риск разводов составляет всего 3%.

Ученые утверждают, что чем больше разница в возрасте между супругами, тем больше разводов.



В частности, по их мнению, пары с разницей в возрасте в пять лет могут потерять семью в 18%, десяти лет – 39%.



Самый большой риск развестись у пар с разницей в возрасте 20 лет. По словам специалистов, они могут потерять семью в 95% случаев.



Ученые объясняют свои выводы тем, что при сильной разнице в возрасте у супружеских пар разные взгляды на жизнь и интересы, что приводит к семейный конфликт, а, следовательно, – к расставанию.

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