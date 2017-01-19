Будем здоровы
Определена идеальная разница в возрасте для брака
Исследователи из Атланты выяснили, при какой разнице в возрасте супругов больше всего шансов прожить счастливую жизнь в браке."
Идеальная разница в возрасте для счастливого брака
составляет один год, заявили ученые из США. Они отметили, что при таком условии
риск разводов составляет всего 3%.
Ученые утверждают, что чем больше разница в возрасте между супругами, тем больше разводов.
В частности, по их мнению, пары с разницей в возрасте в пять лет могут потерять семью в 18%, десяти лет – 39%.
Самый большой риск развестись у пар с разницей в возрасте 20 лет. По словам специалистов, они могут потерять семью в 95% случаев.
Ученые объясняют свои выводы тем, что при сильной разнице в возрасте у супружеских пар разные взгляды на жизнь и интересы, что приводит к семейный конфликт, а, следовательно, – к расставанию.
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