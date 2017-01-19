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Будем здоровы

Определена идеальная разница в возрасте для брака

Определена идеальная разница в возрасте для брака

www.topnews.ru 19 января 2017г., 12:47

Исследователи из Атланты выяснили, при какой разнице в возрасте супругов больше всего шансов прожить счастливую жизнь в браке.

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Идеальная разница в возрасте для счастливого брака составляет один год, заявили ученые из США. Они отметили, что при таком условии риск разводов составляет всего 3%.
Ученые утверждают, что чем больше разница в возрасте между супругами, тем больше разводов.

В частности, по их мнению, пары с разницей в возрасте в пять лет могут потерять семью в 18%, десяти лет – 39%.

Самый большой риск развестись у пар с разницей в возрасте 20 лет. По словам специалистов, они могут потерять семью в 95% случаев.

Ученые объясняют свои выводы тем, что при сильной разнице в возрасте у супружеских пар разные взгляды на жизнь и интересы, что приводит к семейный конфликт, а, следовательно, – к расставанию.

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Москва-Инфо

   