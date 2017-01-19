Путешествие

Туристов из России нет в итальянском отеле "Ригопиано", который был погребен под снегом после схода лавины.



По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Абруццо не входит в число регионов Италии, популярных у российских организованных туристов, особенно зимой.

Три подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,3 балла были зафиксированы в Италии 18 января на границе областей Лацио, Марке и Абруццо.

Землетрясение спровоцировало сход лавины, которая частично разрушила, а частично погребла под снегом горный отель "Ригопиано". В момент схода лавины в гостинице находились от 22 до 30 человек. Глава поисковой группы заявил, что есть жертвы.

Двое человек были обнаружены живыми снаружи здания. Один из пострадавших получил сильное переохлаждение и был доставлен в больницу на вертолете.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов