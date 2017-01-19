Авто
Названы пять самых лучших внедорожников 2017 года в России
В 2017 году в России пройдут автопремьеры, и это будут в основном представят кроссоверы."
В число самых ожидаемых в России внедорожников попали
автомобили, представленные на автосалонах по всему миру — в том числе
отечественные наработки. Составленный аналитиками список включает наиболее
ожидаемые машины наступившего года.
Компания Land Rover, представившая осенью новое поколение моделей внедорожника Discovery, откроет продажи автомобилей этой марки уже в конце зимы. Автомобиль будет поставляться в комплектации с двигателем Td6 мощностью 249 лошадиных силы и с двигателем V6, мощность которого достигает внушительных 340 лошадиных сил.
Кроме того, в список самых долгожданных кроссоверов 2017 года попали изящный Mazda CX-5, премиальный Renault Koleos, отечественная модель Lada Vesta SW Cross — несмотря на скромные показатели по мощности, российская модель выглядит ничуть не менее роскошно, чем западные аналоги — и снабженное высоким клиренсом обновление линейки Volkswagen Tiguan.
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