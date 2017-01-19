Здесь интересно

В число катков, принимающих участие в этой акции: парк Горького, парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", Таганский, парк Красная Пресня, Сад имени Баумана, Измайловский, Воронцовский, Перовский, парк Северного речного вокзала, парк Дружбы, Бабушкинский, ландшафтный парк Митино, Лианозовский, музей-усадьба Коломенское, парк имени Артема Боровика и парк 850-летия Москвы.



Проход на территорию катка для студентов бесплатный.

Вход на 17 столичных катков будет бесплатным для студентов очных и вечерних отделений столичных вузов в Татьянин день.

Посетительницы с именем Татьяна в этот день получат 50-процентную скидку на прокат коньков.

В пределах парков будут организованы развлекательные мероприятия.

На катке в парке Горького состоится вечеринка под девизом "Зачет!".

Ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию развлекут посетителей, которым будет предоставлена возможность заказать песню и кататься под любимую музыку.

Работает бьюти-студии и каждая Татьяна в этот день может сделать укладку и макияж.

Студенткам, которых зовут "Татьяна" с 17:00 до 23:00, будут иметь возможность бесплатно посетить главный каток ВДНХ.

Если Вы студент очной формы обучения или Татьяна, которая не учится в ВУЗе, можете получить скидки.

- билеты 200 рублей, вместо 450.

Для получения скидки достаточно предъявить студенческий билет, а Татьянам – паспорт.



С 12:00 до 20:00 в музее-заповеднике "Царицыно" в Татьянин день студенты и Татьяны бесплатно прокатятся на тюбинге с горки у Большого моста через овраг.

В Сокольниках День студента отпразднуют 28 января.

На Фонтанной площади программа следующая:

- с 14:00 до 20:00 бесплатные для учащихся вузов дегустации безалкогольных коктейлей и других напитков;

- с 14:00 до 18:00 караоке с призами для лучших исполнителей;

- с 18:00 до 20:00 дискотека у сцены;

- с 18:00 до 20:00 – розыгрыш годового запаса кофе для студентов;

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