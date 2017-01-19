Здесь интересно

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Бесплатное посещение катков будет предоставлено студентам в Татьянин день
Для студентов 25 января 2017 года все двери на катках 17 парков открыты. Они могут покататься на коньках."
В число катков, принимающих участие в этой акции: парк
Горького, парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", Таганский, парк Красная Пресня, Сад
имени Баумана, Измайловский, Воронцовский, Перовский, парк Северного речного
вокзала, парк Дружбы, Бабушкинский, ландшафтный парк Митино, Лианозовский,
музей-усадьба Коломенское, парк имени Артема Боровика и парк 850-летия
Москвы.
Проход на территорию катка для студентов бесплатный.
Вход на 17 столичных катков будет бесплатным для студентов очных и вечерних отделений столичных вузов в Татьянин день.
Посетительницы с именем Татьяна в этот день получат 50-процентную скидку на прокат коньков.
В пределах парков будут организованы развлекательные мероприятия.
На катке в парке Горького состоится вечеринка под девизом "Зачет!".
Ледовый квест, конкурсы на ловкость и эрудицию развлекут посетителей, которым будет предоставлена возможность заказать песню и кататься под любимую музыку.
Работает бьюти-студии и каждая Татьяна в этот день может сделать укладку и макияж.
Студенткам, которых зовут "Татьяна" с 17:00 до 23:00, будут иметь возможность бесплатно посетить главный каток ВДНХ.
Если Вы студент очной формы обучения или Татьяна, которая не учится в ВУЗе, можете получить скидки.
- билеты 200 рублей, вместо 450.
Для получения скидки достаточно предъявить студенческий билет, а Татьянам – паспорт.
С 12:00 до 20:00 в музее-заповеднике "Царицыно" в Татьянин день студенты и Татьяны бесплатно прокатятся на тюбинге с горки у Большого моста через овраг.
В Сокольниках День студента отпразднуют 28 января.
На Фонтанной площади программа следующая:
- с 14:00 до 20:00 бесплатные для учащихся вузов дегустации
безалкогольных коктейлей и других напитков;
- с 14:00 до 18:00 караоке с призами для лучших исполнителей;
- с 18:00 до 20:00 дискотека у сцены;
- с 18:00 до 20:00 – розыгрыш годового запаса кофе для студентов;
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