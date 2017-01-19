Образование/Карьера

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей будущих выпускников о ЕГЭ и других экзаменах.

На встрече обсудят содержание контрольных измерительных материалов, минимальное количество баллов для получения аттестата, особенности экзаменов для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Пройдет мероприятие 15 февраля в 11:00 в ситуационно-информационном центре на улице Садовая-Сухаревская, 16. А те, кто не попадет туда, смогут увидеть прямую трансляцию на официальном канале Рособрнадзора в YouTube.

Свои же вопросы родители могут отправить уже сейчас по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на страницах ведомства в социальных сетях.

Срок подачи заявлений для участия в ЕГЭ в 2017 году истекает 1 февраля. Экзамены в 2017 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Дополнительный период предусмотрен с 5 по 16 сентября.

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