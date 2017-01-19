Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкции в отношении РФ и невысокие цены на энергоносители пока сохранятся. Об этом он заявил на первом в этом году заседании правительства.

«В ближайшие месяцы нам предстоит перейти от адаптации экономики к внешним рискам к выведению ее на траекторию устойчивого роста, постараться придать этому развитию хорошую динамику, несмотря на то, что прежние негативные факторы — санкции и относительно невысокие цены на энергоресурсы — все еще сохраняются», — приводит его слова пресс-служба правительства.

«И, не надо обольщаться, они, скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе. Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза», — добавил он.

Премьер подчеркнул, что «самое главное для правительства — выполнять взятые на себя обязательства, прежде всего социальные обязательства, и постараться обеспечить рост экономики».

Ранее президент США Барак Обама продлил санкции в отношении РФ еще на год. Госсекретарь США Джон Керри заявлял, что антироссийские санкции, введенные Штатами и Евросоюзом, эффективно работают. По его словам, об этом свидетельствуют экономические показатели России.

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