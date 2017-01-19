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Политика
Джон Маккейн просит Трампа не смягчать режим антироссийских санкций
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн предупредил избранного президента США Дональда Трампа, чтобы тот не смягчал режим антироссийских санкций."
Маккейн выразил мнение, что на Москву «можно влиять только с
позиции силы». Он также отметил, что будет «крайне разочарован», если Трамп
пойдет по пути поэтапного смягчения санкций.
«Мы не можем вознаграждать за дурное поведение, нам придется вернуться к принципу „Мир посредством силы“ Рональда Рейгана», — пояснил Маккейн.
Ранее Трамп в интервью Times и Bild выступил за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении Москвы.
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