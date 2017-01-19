Личный бюджет

Банк России cообщил, что официальный курс доллара на 19 января 2017 составляет 59,18 рубля. Курс евро 63,22 рубля.

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Финансовый аналитик Сергей Суверов считает, что курс рубля сегодня может ослабеть на фоне снижающейся стоимости нефти,

Суверов акцентирует внимание на том, что Дональд Трамп заявил о необходимости иметь в экономике США слабый доллар, но пока рынки отвечают укреплением американской валюты.

"Конечно, политика Нового Света будет влиять на рубль, но сейчас больше влияет тот факт, что американские хедж-фонды, вкладывая деньги в рублевые финансовые инструменты, играют на укрепление рубля и это ему довольно помогает. Плюс к этому - рынки ожидают смягчения санкций в отношении России", - добавил аналитик.

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