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Московская жизнь
Московский метрополитен и МЦК вносят обновления в схемы проезда
Пресс-центр МЦК в Московском метрополитене уведомил журналистов и граждан о том, что идет процесс обновления схем проезда на станциях и МЦК"
Представители пресс-центра сообщили, что сегодня обновление
стало масштабным.
К концу января 2017 года в вагонах метрополитена и МЦК, а также на станциях можно будет увидеть абсолютно новые схемы с обозначением всех станций МЦК
В общей сложности по метрополитену и МЦК разместят около 50 тысяч новых схем.
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