Представители пресс-центра сообщили, что сегодня обновление стало масштабным.



К концу января 2017 года в вагонах метрополитена и МЦК, а также на станциях можно будет увидеть абсолютно новые схемы с обозначением всех станций МЦК

В общей сложности по метрополитену и МЦК разместят около 50 тысяч новых схем.

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