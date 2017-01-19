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Московская жизнь

Московский метрополитен и МЦК вносят обновления в схемы проезда

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Московский метрополитен и МЦК вносят обновления в схемы проезда

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Информационный Центр Правительства Москвы 19 января 2017г., 15:49

Пресс-центр МЦК в Московском метрополитене уведомил журналистов и граждан о том, что идет процесс обновления схем проезда на станциях и МЦК

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Представители пресс-центра сообщили, что сегодня обновление стало масштабным.

К концу января 2017 года в вагонах метрополитена и МЦК, а также на станциях можно будет увидеть абсолютно новые схемы с обозначением всех станций МЦК

В общей сложности по метрополитену и МЦК разместят около 50 тысяч новых схем.

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