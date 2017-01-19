Московская жизнь
Центр культуры «Щукино» будет построен к 2018 году
Новое здание Центра культуры и искусств «Щукино» на месте сносимого здания Дома культуры «Октябрь» начнут строить в этом году."
Об этом 19 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со
ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Андрея
Бочкарева.
Центр на ул. Маршала Малиновского, вл. 7 в Северо-Западном округе столицы смогут одновременно посещать 500 человек. В здании будет три зоны: клубная, зрелищная и административно-хозяйственная. В клубной найдется занятие для 150 человек по 15 направлениям художественного и научно-технического творчества.
В зрелищной зоне разместится универсальный киноконцертный зал на 500 мест, информационно-досуговая и выставочная площадки.
На первом этаже появятся холл-вестибюль с гардеробом, зона ожидания, буфет-кафе и пост охраны. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут воспользоваться лифтами, пандусами. Для них оборудуют ступеньки с обогревом в зимнее время и тактильное покрытие перед лестницами.
«Центр планируется открыть в 2018 году. Он станет универсальным учреждением культуры с возможностями для студийно-творческой, театрально-концертной и выставочной деятельности. Здесь будут созданы необходимые условия для поддержки творческих инициатив детей и молодежи», - отметил Андрей Бочкарев.
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